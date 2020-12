Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 16:00 – PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,17% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,79% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL, care a obtinut 25,36% la Senat si 25,01% la Camera Deputatilor, a anuntat, luni, Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a obtinut un rezultat neasteptat atat in tara cat si in Diaspora. Mai exact, in Romania, AUR a obtinut peste 9% dintre voturi atat la Senat cat si la Camera Deputatilor, in timp ce in Diaspora s-a clasat pe locul 3 in clasamentul general. Potrivit Digi24, AUR s-a…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost surpriza alegerilor parlamentare din 2020, reusind sa treaca pragul electoral de 5%, ajungand astfel in Parlament, desi la alegerile locale a obtinut sub 1%. Formatiunea este condusa de George Simion, fost candidat independent la europarlamentarele din 2019,…

