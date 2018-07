Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe luna, cu 3.400 de lei mai mare decat in 2016, totalizand un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaratiei sale de avere. Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul…

- Peste 25.000 de oameni care locuiesc in cele aproximativ 8.000 de apartamente aflate in cele 91 de blocuri din Sectorul 4 incluse in programul de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice POR/174/3/1, vor beneficia, incepand din acest an, de locuințe izolate termic. "Primele 28 de milioane…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a convocat intreaga echipa de intervenție in situații de urgența pentru limitarea efectele caderii masive de apa, de sambata, din București. Baluța le cere bucureștenior sa evite transportul cu mașinile personale, potrivit Mediafax. „Echipe ale Primariei…

- La sediul Primariei Capitalei, vineri, Primaria Sectorului 4 va supune dezbaterii publice Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona de sud a Bucureștiului, adica este vorba despre reglementarea urbanistica a circa 1.730 de hectare, ceea ce inseamna 54,1% din suprafața acestui sector pastorit de catre…

- Nu faptul ca am depasit deja cu 6 luni termenul de transpunere a Directivei (UE) 2302/2015 privind drepturile turistilor ne va costa, ci faptul ca persistam in greseala. Astfel, la 1 iulie 2018, adica peste doar 6 zile, cand nu va putea aplica directiva, Romania va risca amenzi de milioane de euro.…

- Veșmantul, despre care se spune ca a fost țesut de insași Maica Domnului și ca ar avea puteri vindecatoare, va fi adus, pentru al doilea an consecutiv, la o biserica din Sectorul 4 al Capitalei, de la Manastirea Kato Xenia, din Grecia, de cateva maici care slujesc in lacașul elen. "Cinstitul Brau al…

- Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul Voluntariului Florentin Pandele, o casa si un autoturism Mercedes Benz, precum si bijuterii din aur, simple sau cu metale pretioase si semipretioase si tablouri in valoare totala de 240.000 de euro si trei conturi in lei, dolari…

- Persoanele fizice au cumulat datorii uriase catre stat in ultimii cinci, cea mai mare parte dintre acestea fiind generate de taxele neplatite in contul impozitului pe venit. Printre acestea se numara insa si persoane cu nume sonore, foarte cunoscute publicului larg datorita functiilor detinute ori a…