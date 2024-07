Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana ocupa primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, cu o cota de 26,7 , fiind urmat de Marcel Ciolacu care ar obtine 17,8 si Elena Lasconi care ar lua 14,3 dintre voturi, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Diana Sosoaca este pe locul patru in clasament, inaintea…

- Foto – gds.ro Liderul SOS Romania Diana Sosoaca conduce in clasamentul notorietatii politicienilor, dar este si pe primul loc in topul neincrederii, conform datelor unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. In clasamentul notorietatii, Sosoaca este urmata de Marcel Ciolacu, Mircea Geoana si…

- „Deocamdata sunt dor certuri, nu ruperi majore. Este coaliția care a mers cel mai mult și cu cele mai puține scandaluri de fond, din ultimii ani. Dupa alegeri, diferitele grupuri din ambele partide, vad altfel colaborare intre cele doua formațiuni. Deși, cred ca mulți vad varianta candidatului comun…

- Primul sondaj oficial care contureaza rezultatele votului pentru președinția Romaniei arata o repoziționare a clase politice.Un sondaj SOCIOPOL arata faptul ca primul-ministru Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.…

- Premierul și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 mai, intrebat daca ii va propune lui Mircea Geoana sa intre in partid, dupa ce și cel mai recent sondaj il plaseaza favorit pe adjunctul NATO la alegerile prezidențiale din septembrie, ca alegerile nu iși mai au rostul daca „așa arata”…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- O estimare Avangarde a aratat topul politicienilor romani cu cele mai mari sanse la alegerile prezidentiale din acest an.Topul este format din Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL), Catalin Drula (USR), George Simion (AUR) si Mircea Geoana (independent).

