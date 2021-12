Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciuca primește votul in Parlament. Premierul și cei 20 de miniștri vor depune juramant in fața lui Klaus Iohannis. Dupa 86 de zile, criza politica din Romania ia sfarșit. Guvernul Ciuca, format din membrii PSD, PNL si UDMR va primi astazi votul de investitura. Dupa doi ani in care au fost in…

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti la Parlament programul de…

- „Pentru mine, Sorin Grindenau va fi premierul care a dat OUG 13, ordonanta care a scos sute de mii de oameni in strada. Fiecare partid isi decide propriii reprezentati in guvern, dar pentru mine Sorin Grindeanu a fost si ramane premierul care a dat OUG 13. Nu sunt deloc incantat sa-l vad in Guvern.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan critica decizia partidului de a se alia cu PSD in detrimentul USR, intr-un interviu pentru News.ro. „Pentru mine, Sorin Grindenau va fi premierul care a dat OUG 13, ordonanta care a scos sute de mii de oameni in strada. Fiecare partid isi decide propriii…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marți seara la Parlament lista Guvernului PNL-PSD-UDMR și programul de guvernare. Cabinetul va avea 20 de miniștri - 9 de la PNL, 8 de la PSD și 3 de la UDMR, iar singura femeie din executiv va fi Gabriela Firea. Ministrul Familiei are mai multe proiecte pentru…

- Sorin Grindeanu va fi vicepremierul PSD in guvernul condus de Nicolae Ciuca. Decizia a fost luata la ședința Consiliului Politic Național. PSD a decis sa il susțina pe fostul premier Sorin Grindeanu pentru a ocupa funcția de vicepremier in guvernul Nicolae Ciuca, cabinet in care liderul social-democrat…

- Ministri viitorului Executiv al coalitiei PNL-PSD-UDMR au fost validati de conducerile interne ale formatiunilor. Potrivit listei Guvernului Ciuca, singura femeie din Guvernul Ciuca ar urma sa fie Gabriela Firea, propusa de PSD pentru conducerea noului Minister al Familiei. Sustinuta de Paul Stanescu,…

- ​La 54 de ani, generalul in rezerva Nicolae Ciuca, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis, este beneficiarul unei pensii de serviciu consistente. Astfel, potrivit declarației de avere, Nicolae Ciuca a incasat anul trecut 215.880 de lei pensie de serviciu, adica aproape 18.000 de lei lunar.…