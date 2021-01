Stiri pe aceeasi tema

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din lume, urmat de Elon Musk. Castigul celor doi, combinat, ajunge la 217 miliarde de dolari. Eric Yuan, fondatorul Zoom a ajuns la o avere de 20 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, anunța MEDIAFAX. Jeff Bezos, CEO al Amazon, a devenit si cel mai…

- Bogații lumii au acum și mai mulți bani. Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a castigat in pademie 76,9 miliarde de dolari și a ajuns la o avere de aproape 190 de miliarde de dolari. Elon Musk, patronul Tesla și SpaceX, a caștigat in 2020 și mai mult, respectiv aproape 140 de miliarde de dolari.

- Cea mai bogata persoana din lume este proprietarul Amazon, Jeff Bezos, urmat de celebrul Elon Musk de la Tesla și Eric Yuan, fondatorul Zoom, scrie Bloomberg. Caștigul primilor doi pe anul 2020 a...

- Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX. Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a…

- Elon Musk l-a devansat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și a devenit cea de-a doua cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index . Valoarea neta a CEO-ului Tesla se ridica acum la aproximativ 128 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu nu mai puțin de 100 de miliarde…

- De la inceputul anului, averea omului de afaceri de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, marcand un plus de 7,2 miliarde de dolari intr-o singura zi prin cresterea cu 6,5- a pretului actiunilor companiei sale de masini electrice Tesla. Cu o avere estimata de 182 miliarde de dolari, seful…

- Antreprenorul Elon Musk, de 49 de ani, l-a devansat pe fondatorul Microsoft Bill Gates, devenind al doilea cel mai bogat om de pe planeta, cu o avere totala de 127,9 miliarde de dolari, in clasamentul miliardarilor publicat luni de Bloomberg . De la inceputul anului, averea omului de afaceri de 49 de…