Averile de milioane și afacerile foștilor deputați care s-au vândut lui Plahotniuc Toți cei 14 deputați care au parasit, în 2015, Partidul Comuniștilor din R. Moldova, iar ulterior au aderat la Partidul Democrat sunt cercetați penal pentru îmbogațire ilicita. Patru dintre ei, Violeta Ivanov, Artur Reșetnicov, Vladimir Vitiuc și Anatolie Zagorodnîi, despre care procurorii banuiesc ca ar fi fost printre organizatorii operațiunii de corupere a colegilor lor, au fost reținuți pentru 72 de ore, informeaza zdg.md. În seara zilei de miercuri, 2 februarie, a fost reținut și ex-deputatul Sergiu Sîrbu, acesta fiind banuit ca ar fi încercat… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

