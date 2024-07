Averile cumulate ale celor mai bogați 500 de francezi depășesc 1.200 miliarde de euro: Bieții de ei… Avem aici rezultatul foarte recent al unui calcul impresionant. Cei mai bogați 500 de cetațeni francezi au atins un nou record in 2024, cu averi cumulate de peste 1.200 miliarde de euro. Aceasta reprezinta o creștere de 5% fața de anul precedent și subliniaza dinamica economica robusta a elitei financiare franceze, in ciuda provocarilor globale. […] The post Averile cumulate ale celor mai bogați 500 de francezi depașesc 1.200 miliarde de euro: Bieții de ei… appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

