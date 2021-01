Stiri pe aceeasi tema

- Diversitate in Consiliul Local Timișoara. Unii dintre ei au proprietați multiple, in timp ce alții nu au deloc. Un ales USR PLUS l-a imprumutat anul trecut pe primarul Timișoarei, altul are bijuterii, iar un fost viceprimar al orașului a facut credit sa-și ia o mașina hibrid in 2020.

- Proiectele pentru un nou stadion și o noua sala polivalenta vor aduce cu ele și o schimbare totala a zonei unde se afla acum arena „Dan Paltinișanu”. „Saptamana trecuta am avut o discuție lunga cu Alin Nica despre ce vrem sa facem in zona Olimpia, despre stadion, despre sala polivalenta. Sunt doua obiective…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 97 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 309 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 42, Lugoj – 6, Faget – 1, Jimbolia – 2, Recaș – 5, Sannicolau Mare – 3, […] Articolul…

- Politistii din Lugoj si Resita au reusit sa puna mana pe doi indivizi care au spart mai multe masini in urma cu aproape o luna. Infractorii, de loc din Timisoara si Uliuc, au fost prinsi la Resita dupa ce politistii caraseni au facut un schimb de informatii cu cei din Lugoj. “Doi barbati de 43 si 49…

- Cei trei consilieri locali PSD din Timișoara cer executivului primariei sa nu mențina unele impozite la nivelul din 2020. Mai exact, ei cer scaderea semnificativa a taxelor locale pentru mașini și pentru cladirile nerezidențiale.

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei mașini. Traficul rutier este blocat pe drumul Național 6, intre Timișoara și Lugoj.Citește și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile soția lui, Olivia Steer, ne cerea sa nu purtam maști și sa ne…

- Judecatoria Constanta a decis prin sentinta civila nr. 12364 pronuntata la data de 14.10.2020 validarea consilierilor locali din orasul Eforie Instanta a dispus invalidarea mandatelor Virginiei Uzun si Ceraselei Liliana Cozo, ca urmare a renuntarii la mandatele de consilier de catre acestea Chiru Gigi…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca indicele de infectare cu COVID-19 la nivelul judetului a urcat la 3,02 la mia de locuitori, dupa ce municipiul Timisoara a atins vineri o rata de contaminare cu SARS-CoV-2 la 3,39 la mia de locuitori.Prefectura Timis a anuntat, luni,…