Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat, in urma cu puțin timp, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, bugetul general al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2022. Astfel, in acest an Județul Mureș va avea un buget propriu de 439.604.000 de lei la categoria "Venituri" și de 506.359.000 de lei la categoria…

- Republica Moldova este o țara mica și neutra și trebuie sa iși pastreze acest statut. Astfel președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, a comentat situația tensionata din Ucraina și acțiunile actualei guvernari in acest context. „Republica Moldova nu trebuie sa se implice in disputele dintre SUA și…

- „Spider-Man: No Way Home” a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa sase saptamani de la lansare, adaugand venituri de 14,1 milioane de dolari din 3.705 cinematografe in acest weekend. La nivel global, filmul a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari, conform news.ro. „Scream”,…

- Consiliul Local al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta a fost convocat astazi 6 ianuarie 2022 in sedinta extraordinara de la ora 14:00. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele subiecte: Prezentarea procesului verbal al sedinjei ordinare din data de 23.12.2021;1.P.H.C.L. privind aprobarea…

- Crește salariul mediu brut: La ce suma va ajunge venitul de la 1 ianuarie 2022 Crește salariul mediu brut: La ce suma va ajunge venitul de la 1 ianuarie 2022 Incepand cu 1 ianuarie 2022, potrivit noilor norme legislative adoptate de Guvern, caștigul salarial mediu brut se va majora pana la 6.095 de…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a cerut o nota explicativa conducerii Școlii Primare Mihoveni (care aparține de Școala Gimnaziala Șcheia), dupa ce parinții mai multor copii au reclamat faptul ca cei mici au primit la școala lapte expirat. Parinții elevilor au sesizat faptul ca pe ...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri seara ca pachetul social asumat de coalitie a fost finalizat, iar Guvernul a aprobat ajutorul pentru pensionarii care au venituri lunare de pana la 1.600 de lei.„Suntem in masura sa va anunțam ca pachetul social asumat de coalitia aflata la guvernare…

- Banca Mondiala, UNESCO si UNICEF avertizeaza ca generatia tinerilor care urmeaza in prezent diverse forme de invatamant risca sa piarda aproape 17.000 de miliarde de dolari din venituri din cauza inchiderii scolilor ca urmare a pandemiei, mai mult decat se estima initial, transmite marti AFP. Aceasta…