Stiri pe aceeasi tema

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctiunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice, care ar putea scufunda navele de razboi rusesti, ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Ucraina nu a facut nici…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Uniunea ar trebui sa confiste rezervele valutare blocate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina. Uniunea Europeana si aliatii sai occidentali au restrictionat rezervele internationale ale bancii centrale a Rusiei dupa invazia…

- Autoritatea de reglementare a Agenției pentru Siguranța Aviației din Uniunea Europeana (EASA) a avertizat, joi, cu privire la riscuri crescute pentru companiile aeriene din cauza razboiului din Ucraina, cum ar fi lovirea accidentala a avioanelor civile, precum și un risc crescut de atacuri cibernetice.…

- Cel putin 5,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, la sfarsitul lunii februarie, potrivit ultimelor date furnizate de Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza CNN. Pe langa cei 5.563.959 de refugiati inregistrati, cel putin 7,7…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Daily Mail citeaza 10 surse din administrația de la Kremlin care admit ca invazia Rusiei in Ucraina a fost „o greșeala catastrofala”, dar liderul rus Vladimir Putin refuza orice critica. Mai mult, conform Daily Mail, daca Rusia continua razboiul din Ucraina, „tara va fi condamnata la ani de izolare…