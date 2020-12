Stiri pe aceeasi tema

- Societatea SC CASTEL TRANSILVANIA SRL a inceput la data de 15.12,2020 implementarea masum "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA‚ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar…

- Potrivit surselor citate, PNL revendica Apararea, Externele, Internele, Justitia, Dezvoltarea, Transporturilor, Fondurile UE si Finantele. La randul sau, USR PLUS ar urma sa detina portofoliile Sanatatii, Educatiei, Culturii, Energiei/ Economiei, Muncii, Mediului. USR PLUS vrea si Justitia sau Finantelor,…

- Ministrul Economiei: Primele firme vor primi in trei zile banii din granturile acordate de Guvern. Saptamana viitoare vor fi lansate si granturile pentru investitii Primele firme vor primi in urmatoarele trei zile banii din granturile acordate de Guvern pentru companiile afectate de criza Covid-19,…

- Elevilor aradeni li se asigura conditii pentru invatamantul on-line: luni administratia locala a dat unda verde pentru achizitia a peste 18 000 de tablete. In plus, in aceasta perioada, se lucreaza intens la pregatirea scolilor din Arad, aflate in plin proces de modernizare. Pana la finele mandatului,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, are la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban si mai multi ministri. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta vor participa si viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice,…

- Romania are nevoie de investitii pentru transformarea Sistemului Energetic, care trebuie sa se realizeze pe tehnologii curate, pe baza unor mecanisme competitive, a afirmat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in cadrul evenimentului Romanian Energy Day Conference,…

