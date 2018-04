Stiri pe aceeasi tema

- DJ Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani. El a fost gasit mort in Muscat, Oman. Autoritațile au solicitat doua autopsii, iar prima a fost facuta chiar in ziua morții artistului. Sambata s-a facut și a doua, dar cauza morții nu a fost divulgata. „Doua autopsii…

