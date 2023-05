Stiri pe aceeasi tema

- bull; Mariana Aprodu este sef serviciu la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Mariana Aprodu a mentionat trei terenuri, o casa de locuit si doua autoturisme.bull; Ca interese, Mariana Aprodu a declarat un contract de prestari servicii al sotului…

- bull; Otilia Liana Ispas este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Otilia Ispas a mentionat un teren, un apartament si un autoturism.bull; Ca interese, Otilia Ispas a mentionat calitatea de membru in Sindicatul "Albatrosldquo;. Cotidianul…

- bull; Elena Cerbanescu este consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Elena Cerbanescu a mentionat doua apartamente si un autoturism, dar a inscris si doua credite bancarebull; Elena Cerbanescu nu a mentionat interese. Cotidianul ZIUA de Constanta…

- bull; Simona Constantin este sef serviciu la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Simona Constantin a inscris doua terenuri, un apartament si un autoturism. bull; De asemenea, au fost mentionate si mai multe active financiare Cotidianul ZIUA de Constanta…

- Cristian Sima a declarat ca detine un teren si un apartament la Constanta Sotia are o firma la Tuzla, care se ocupa cu servicii funerare Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice…

- Sotii Onea detin mai multe conturi deschise la banci Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor,…

- Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate.…

- bull; Elena Ghinea este comisar la Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Elena Ghinea a inscris un apartament si un autoturism, dar a mentionat si un imprumut de la o persoana fizica.bull; Elena Ghinea nu a mentionat interese. Cotidianul…