Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul Alin Badea (CSA Steaua) a castigat titlul de campion national la sabie individual masculin, miercuri, dupa ce l-a invins pe Iulian Teodosiu (CS Dinamo) in finala desfasurata in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. In semifinale, Badea a trecut de George Dragomir (CSM Unirea…

- Andrei Paunescu a filmat acasa, la București, o discuție plina de haz intre Florin Piersic și Adrian Paunescu, in care poetul il convinge pe marele actor sa-și scrie memoriile intr-o rubrica saptamanala in revista ”Totuși iubirea”. Totul s-a petrecut in sambata de 30 iunie 1991. Adrian Paunescu il convinge…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, este singurul liberal care a ieșit public și a spus ca nu este de acord cu numirea unui prefect de la UDMR. ”Catre Guvernul Romaniei Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București [email protected] In atenția domnului Prim-Ministru Florin-Vasile…

- Laurette are toate motivele sa fie fericita. S-a aflat acum ca a fost ceruta in casatorie de catre iubitul pe care l-a ținut ascuns, in ultimele 4 luni. Cu toate ca mulți și-ar pune semne de intrebare, dupa o relație atat de scurta, ea crede ca iubirea lor este suficient de puternica pentru o casnicie,…

- Detasarea, de la Primaria Timisoara la Ministerul Mediului, a fiicei primarului liberal al comunei timisene Sandra a declansat un adevarat scandal in minister. O angajata a aratat intr-un proces ca a fost detasata din minister la Agentia de Arii Protejate dupa ce „s-a luat” de fiica primarului intr-o…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, marți, ca s-a intalnit, recent, la București, cu Manuela Patrașcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții (CNI). CNI deruleaza trei investiții in Timișoara. Este vorba despre stadion, al carui beneficiar este Consiliul Județean Timiș, sala polivalenta…

- Ies la iveala detalii revoltatoare despre modul in care Boldea si acolitii sai beneficiau de avantaje din banii lugojenilor. In aceste zile, un microbuz achizitionat in urma cu opt ani !!!! a fost scos pentru prima oara din garaj in folosul lugojenilor. Este vorba de un microbuz Peugeot despre care…

- Alocarile financiare si de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta nu reprezinta decat un nou afront la adresa iesenilor. Dupa ce s-au laudat de aproape un an ca impreuna dezvolta Iasul, Mihai Chirica si Costel Alexe, s-au intors, asa cum era de asteptat, cu coada intre picioare de la…