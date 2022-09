Stiri pe aceeasi tema

- Electrica a raportat pierderi de 175,5 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, fata de un profit net de 76,1 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial consolidat al grupului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. „Principalul impact negativ…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a realizat in prima parte a anului un profit net de 1,72 miliarde lei, in crestere cu aproape 127% fata de perioada similara a anului trecut (761,6 milioane lei). ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai…

- ”Profitul net consolidat de 1,725 miliarde lei, a fost mai mare cu 126,62%, respectiv 964,34 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior”, arata raportul companiei. Veniturile companiei au urcat in primul semestru cu 237%, la 7,6 miliarde lei. ”Veniturile totale sunt mai mari in…

- Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber a fost transferata astazi, 25 iulie, la Penitenciarul nr. 13. Menționam ca Marina Tauber a fost pusa sub invinuire pe faptul „acceptarii cu buna știința a finanțarii partidului din partea unui grup criminal organizat” și „falsificarea raportului privind gestiunea…

- Propunerea va avea ca rezultat ca Fondul de Investitii Publice (PIF) din Arabia Saudita sa investeasca pana la 200 de milioane de lire sterline pentru o participatie de aproape 20% si un loc in consiliul de conducere al producatorului britanic de automobile de lux, a spus ziarul, citand doua persoane…

- Președintele ANAF spune ca: „Inspectorii ANAF vor verifica veniturile a 561.000 de mii de romani, cheltuielile acestora și achizițiile de mașini, apartamente ori case. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, anunța verificari ample. Controlul masiv care vizeaza evaziunea fiscala din Romania va debuta pe 1…

- Lucian Heiuș, președintele ANAF a vorbit la Digi24, vineri seara, despre controlul masiv care vizeaza evaziunea fiscala din Romania. Verificarile incep la 1 iulie și sunt avute in vedere, pentru inceput, in jur de 215 persoane. In cazul acestora, șeful ANAF spune ca analizele fiscale au fost efectuate…

- Președintele Joe Biden a parut sa minimizeze, vineri, semnificatia apropiatei sale intalniri controversate cu printul mostenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite, insistand ca aceasta va avea loc intr-un context international, scrie AFP, preluata de Agerpres.