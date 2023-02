Averea pe care au găsit-o procurorii la medicii ieșeni care extrăgeau stimulatoare cardiace de la cadavre Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi, acuzati ca extrageau stimulatoare cardiace de la cadavre si le montau la pacienti. “La perchezitiile efectuate in cursul zilei de ieri, 17 februarie 2023, au fost ridicate urmatoarele bunuri si sume de bani: 162.920 de lei, 116.795 de euro, 2.357 de USD, 300 de lire sterline, 300 de franci elvetieni, 3.500 de forinti, 520 de coroane suedeze, 200 de coroane daneze, 300 de lire sterline, 19 telefoane mobile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

