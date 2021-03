Stiri pe aceeasi tema

- Averea a miliardarului american Warren Buffett a atins miercuri 100 de miliarde de dolari, actiunile Berkshire Hathaway urcand la un nivel record, transmite Reuters. Averea neta a lui Buffett, calculata de revista Forbes, provine in cea mai mare parte din detinerea a aproape o sesime din grupul…

- Cladirile din Manhattan, marca Trump, și-au pierdut jumatate din valoare, din 2016, de cand Doland Trump a fost ales președintele SUA, semn ca numele sau a devenit ”toxic” potrivit unui agent imobiliar american, citat de Business Insider. Potrivit sursei citate, chiar și proprietațile care aveau numele…

- Deutsche Bank a decis ca in viitor sa nu mai faca afaceri cu președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, sau companiile sale, in urma violențelor care au avut loc miercurea trecuta asupra Capitoliului, conform Bloomberg. Cel mai important creditor al lui Trump, Deutsche Bank, cu imprumuturi de 340…

- Elon Musk, care deține mai multe companii, intre care Tesla și SpaceX, a acumulat o avere de 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decat Jeff Bezos, care deținea prima poziție inca din octombrie 2017. In noiembrie 2020, Musk l-a devansat in clasament pe Bill Gates, fondatorul Microsoft.…

