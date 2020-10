Averea miliardarilor atinge un nou record, în ciuda recesiunii provocate de pandemie Averea miliardarilor a atins un nou maxim în perioada pandemiei de Covid-19, depașind 10.000 de miliarde de dolari grație evoluției foarte bune a burselor și în ciuda unei economii mondiale în plin marasm, scrie AFP.



Potrivit unui studiu realizat de banca elvețiana UBS și firma de audit PWC, averea cumulata a miliardarilor se ridica la nu mai puțin de 10.200 miliarde de dolari, respectiv un nou record, peste vârful din 2017. La acel moment, averea lor cumulata era de 8.900 miliarde dolari.



În ciuda caderii burselor din martie, averea miliardarilor s-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport al bancii elvețiene UBS și PwC, in ciuda pandemiei de coronavirus averile miliardarilor lumii continua sa creasca. Averea miliardarilor lumii a atins un nou, crescand pana la 10,2 trilioane de dolari, la sfarșitul lunii iulie. Rarful anterior atingea suma de 8,9 trilioane de dolari,…

- Cei mai bogați oameni din lume s-au descurcat ”extrem de bine” in timpul pandemiei de coronavirus, unde averile lor deja uriașe au atins un nou nivel record de 10,2 trilioane de dolari, noteaza The Guardian.Miliardarii și-au marit bogația cu mai mult de un sfert (27,5%), din aprilie și pana in iunie.…

- MacKenzie a primit un sfert din acțiunile Amazon ale lui Bezos atunci cand a divortat, in 2019. Acum este a 12-a cea mai bogata persoana din lume In iulie, MacKenzie a anunțat ca a donat deja aproape 1,7 miliarde de dolari pentru 116 organizații care includeau patru colegii și universitați…

- Cei obișnuiți cu raportarile financiare știu ca in perioade de criza apar multe oportunitați care sunt speculate de cunoscatori. In acest context, pandemia pare un moment propice pentru ca averile unor miliardari ca Bezos sau Musk sa atinga noi recorduri. Saptamana trecuta a fost una dintre cele mai…

- Jeff Bezos l-a depasit, la capitolul avere, pe Bill Gates, el avand acum peste 200 de miliarde de dolari. Averea lui Bezos ar fi fost ti mai mare daca la divort nu ar fi pierdut 25% din actiunile companiei, scrie forbes . Jeff Bezos, fondator și CEO al companiei Amazon, a incheiat ziua de marți in bursa…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, are o avere care depașește 200 de miliarde de dolari, au raportat Forbes și Bloomberg, conform Business Insider. Forbes estimeaza ca afaceristul deține 204,6 miliarde de dolari, in timp ce Bloomberg susține ca averea acestuia a ajuns la 202 miliarde de dolari.…

- Averea cumulata a multimiliardarilor americani a depașit un trilion de dolari pentru prima data in istorie, ”record ingrijorator in istoria concentrarii bogatiei si puterii in SUA” Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street au atins pentru prima data in istorie o avere insumata…

- Pe masura ce Jeff Bezos si alti directori executivi din cadrul celor mai mari companii de tehnologie din SUA se pregatesc sa fie audiati în fata Congresului, averile pe care le-au acumulat anul acesta pot oferi o idee despre traseul companiilor pe care le conduc, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax.Averea…