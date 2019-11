Averea miliardarilor a scazut in 2018 pentru prima data in ultimul deceniu Pentru prima data in ultimul deceniu, cei mai bogati oameni ai lumii au suferit in 2018 de o diminuare a averilor lor, din cauza incertitudinilor geopolitice si a pietelor bursiere volatile, sustine un raport publicat vineri de UBS si PwC.



Potrivit acestui raport, averea miliardarilor din intreaga lume a scazut anul trecut cu 388 miliarde dolari, pana la 8.539 miliarde dolari. Cea mai afectata a fost China si regiunea Asia-Pacific la nivel general, transmite Reuters.



"Averea miliardarilor a scazut in 2018 pentru prima data dupa 2008 din cauza factorilor geopolitici", a declarat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

