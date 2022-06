Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin ar fi fost tinta unei tentative de asasinat, la scurt timp dupa ce Rusia a invadat Ucraina.Kyrylo Budanov, general-maior si comandant al Departamentului de Informatii din cadrul Armatei Ucrainene, a declarat pentru Ukrainska Pravda ca a fost o tentativa de asasinat in urma cu doua luni.…

- Un ofițer inferior rus care a luat parte la invazia din Ucraina inca din prima zi a demisionat din armata rusa și a povestit apoi ce a simțit pe front și de ce a decis sa plece. CNN a discutat cu militarul care spune ca se gandea doar sa mai traiasca o zi in plus. A fost nevoie de cateva saptamani in…

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- „In aceasta dimineata, Serviciul Federal de Securitate a oprit activitatile unui grup terorist ce planuia sa atace si sa ucidaun renumit jurnalist al televiziunii ruse”, a declarat Putin procurorilor.„Au trecut acum la teroare - la pregatirea uciderii jurnalistilor nostri”, a spus Putin.El nu a furnizat…

- Armata rusa a bombardat multe orașe importante din Ucraina. Forțele lui Vladimir Putin vor reduce operațiunile militare, pentru a „crește” increderea in negocieri. Cele doua delegații discuta pacea in Turcia, in aceste momente. Cele mai noi informații despre razboi.

- Șeful serviciilor de informații militare al Ucrainei spune ca președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca sa împarta Ucraina în doua, dupa modelul Coreea de Nord și Coreea de Sud, relateaza CNN. Generalul Kyrylo Budanov, șeful Agenției de Informații pentru Aparare…

- Ulterior, a dezmințit aceste informații și serviciul de presa al Ministerului Sanatații din Rusia, precizand ca starea liderului LDPR, Vladimir Jirinovski, este evaluata ca fiind stabila, medicii continua sa ofere toata asistența posibila.De asemenea, fiul lui Jirinovski, reprezentanții Partidului Liberal…