- Marian Oprisan a pierdut functia de presedinte al Consiliului Judetean Vrancea la limita. Urmarea: intr-o sedinta de partid, Marcel Ciolacu l-a indepartat din functia de presedinte al PSD Vrancea. In judet, PSD a castigat 41- din voturi, cu aproape 10- peste media partidului. La primaria Focsani (resedinta…

- Marian Oprișan, președintele organizației Vrancea a Partidului Social Democrat, a fost schimbat astazi de la conducerea filialei social-democrate, in cadrul Consiliului Național al partidului. I s-a propus preluarea șefiei organizației primarului municipiului Focșani, Cristi Misaila, dar acesta a refuzat.…

- Locuitorii din Bolotești nu se vor mai confrunta cu problema lipsei apei, cu noul primar PSD Nicolae Pamfil! In Bolotești se afla in plina desfașurare un important proiect de investiții derulat de operatorul CUP Focșani, sub egida Consiliului Județean Vrancea, care va rezolva o problema stringenta cu…

- Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, și Cristi MIsaila, primarul Focșaniului, s-au intalnit, la sfarșitul saptamanii trecute, cu focșanenii din zonele Capela, Școala 10 și din Cartierul Sud. Marian Oprișan a stat de vorba cu cetațenii pentru a afla care sunt problemele, dar și…

- Locuitorii din cartierul Obor al municipiului Focșani s-au intalnit ieri cu actualul și viitorul președinte al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan și cu primarul Cristi Valentin Misaila, alaturi de mai mulți susținatori PSD. Focșanenii au spus ca doresc sa traiasca intr-un oraș civilizat și…

- Marian Oprisan (PSD), presedintele Consiliului Judetean Vrancea, a declarat ca se va lega cu lanturi de Palatul Victoria daca ii va fi blocata finantarea noului spital judetean din Vrancea de catre Executiv. Miercuri, Consiliul Judetean Vrancea a aprobat studiul de prefezabilitate pentru construirea…