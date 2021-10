AUR va iniția procedurile parlamentare pentru ca autoritațile sa demareze controlul averii Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, sambata seara, intr-o postare pe Facebook, de deputatul AUR Dan Tanasa. Potrivit legii, averea Președintelui Romaniei in exercițiu poate fi cercetata doar la cererea acestuia ori pe baza hotararii Parlamentului, adoptata cu votul majoritatii deputaților […] The post Averea lui Klaus Iohannis, la control. AUR inițiaza procedurile parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .