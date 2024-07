Stiri pe aceeasi tema

- China are in prezent una dintre cele mai extinse și impresionante rețele feroviare de mare viteza de pe Pamant și nu da semne de incetinire. Pe masura ce rețeaua sa ajunge in cele mai indepartate colțuri ale țarii, Beijingul ar putea sa iși indrepte privirea catre altceva.

- Directorul general Transgaz, Ion Sterian, i-a dat o palma grea lui Mugur Isarescu, intrecandu-l la capitolul finanțe. Astfel, guvernatorul BNR, care s-a putut lauda ani la rand cu faptul ca este cel mai bine platit bugetar din Romania, a fost devansat puternic de rivalul sau.

- Guvernatorul statului american Maryland a grațiat peste 175.000 de persoane condamnate pentru infracțiuni legate de canabis. Este cea mai mare grațiere din istoria SUA. In urma cu aproape un an, consumul de canabis a fost legalizat in Maryland, scrie Mediafax.

- Rata anuala a inflației a inregistrat. in mai 2024, o scadere la 5,1% fața de aceeași perioada din 2023, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Aceasta reprezinta a patra scadere consecutiva a acestui indicator. Creșterile cele mai semnificative s-au inregistrat la servicii, cu o majorare…

- Cel mai longeviv guvernator al unei banci centrale din lume, Mugur Isarescu, este pregatit sa fie confirmat pentru un nou mandat de cinci ani, parlamentarii urmand sa voteze pana la finalul lunii viitoare prelungirea acestuia, scrie Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu sustine necesitatea corectiei fiscale, care este principala problema a Romaniei, subliniind faptul ca ajustarea nu se poate face numai pe partea de cheltuieli, ci trebuie suplimentate si veniturile bugetare.

- Mugur Isarescu (74 ani) este unul dintre cel mai bine platiti bugetari. Venitul lui este faraonic. Guvernatorul BNR a ieșit la pensie, dar a ramas și in funcția de președinte al institutiei, pe care o ocupa de mai bine de 30 de ani. El s-a pensionat la implinirea varstei de 65 de ani, in vara […] The…

- Ajuns la varsta de 74 de ani, Mugur Isarescu a ieșit la pensie, dar a ramas și in funcția de președinte al BNR, pe care o ocupa de mai bine de 30 de ani. Astfel, el are doua surse de venit, la care se mai adauga și banii pe care ii primește ca membru al Academiei Romane. Astfel, unul dintre cei mai…