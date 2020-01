Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali se implica din nou in politica. Latifundiarul din Pipera spune despre fina lui Gabriela Firea ca are șanse de 100% sa obțina un nou mandat la Primaria Capitalei.Profilerul școlit la FBI, care l-a descusut pe Dinca, vine cu dezvaluiri incendiare: 'Nu a reprezentat o problema pentru…

- Gigi Becali (61 de ani) face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Cand nu ii surprinde pe romani cu vreo declaratie spumoasa la adresa vreunui om din fotbal sau cu un act de binefacere, „Razbonicul Luminii” se face remarcat cu tinuta pe care o afiseaza. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania,…

- Incidentul produs in timpul lansarii camionetei Tesla Cybertruck este posibil sa-l fi costat pe Elon Musk mai mult decat orgoliul ranit. Prețul acțiunilor Tesla a scazut drastic pe bursa dupa acel moment, iar averea sa neta a pierdut 770 de milioane de dolari in doar cateva ore, scrie Forbes. Nu putem…

- Pentru prima data in ultimul deceniu, cei mai bogati oameni ai lumii au suferit in 2018 de o diminuare a averilor lor, din cauza incertitudinilor geopolitice si a pietelor bursiere volatile, sustine un raport publicat vineri de UBS si PwC. Potrivit acestui raport, averea miliardarilor din…

- Un cutremur de suprafata de 4,4 grade s-a produs, joi seara, in provincia italiana L'Aquila (regiunea Abruzzo), fiind simtit puternic in centrul si sudul Italiei, inclusiv in orasele Roma si Napoli, informeaza cotidianul La Repubblica.Seismul de 4,4 grade a avut loc la ora locala 18.35 (19.35,…

- Latifundiarul din Pipera a cerut instanței de judecata sa fie reabilitat penal. Din cate se pare, patronul de la FCSB intenționeaza sa iși redobandeasca drepturile electorale, pe care le-a pierdut dupa ce a fost condamnat in 2013, dar și sa iși curețe" cazierul. Dupa primul termen de judecata,…

- Dupa ani și ani...ies la iveala detalii neștiute din viața lui Leo Iorga! Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali i-a fost un real ajutor artistului, in momentul in care a trebuit sa fie supus intervenției chirurgicale pe creier, in anul 2014.