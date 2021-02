Averea lui Dorian Popa! Ce sumă colosală câștigă lunar de pe urma vlogurilor sale De cand coronavirusul a scris noi reguli in viața noastra sociala și mulți au scurtat internetul mai mult decat au facut-o in ultimii ani, aproape 2 milioane i-au incurajat postarile entertainerului și solistului de ocazie care a facut avere frumușica din activitatea sa ilustrata pe web. Interesul multora pentru viața vedetei de zi cu zi, cu extravaganțe și curiozitați, i-au adus acestuia bani pe banda rulanta, mai ales din publicitate pe canalele sale de socializare. Așa și-a ridicat și utilat in doar un an o vila de circa 300.000 euro și și-a luat superautomobile la volanul carora se viseaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

