Catalin Drula s-a imbogațit in mandatul de la Ministerul de Transporturi. Catalin Drula a parasit ministerul milionar in dolari. In cele 8 luni de zile cat a stat in fruntea Ministerului Transporturilor, sumele din conturile lui Drula au urcat de la 150.000 de euro la aproape 710.000 euro, iar investițiile de la peste 20.000 de dolari la peste 2,5 milioane de dolari.

Cum s-a intamplat asta? Drula a declarat, pentru Psnews.ro, ca i-au crescut acțiunile de la compania Zipline și ca a vandut 20% din acestea. Potrivit lui Catalin Drula, el a cumparat acțiunile in 2016, cu „ceva gen sub…