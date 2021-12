Averea la control: ai, n-ai bani, Guvernul te buzunăreşte! Proiect exploziv, pe masă la Finanţe Un proiect exploziv se afla pe masa la ministerul de Finante! PSD a venit cu ideea unor declarații de avere care sa fie completate de toți romanii. Soluția a fost agreata, de principiu, de PNL, dar ambele partide s-au blocat la modul in care s-ar putea implementa. Cand va fi introdusa declaratie de avere obligatorie […] The post Averea la control: ai, n-ai bani, Guvernul te buzunareste! Proiect exploziv, pe masa la Finante first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

