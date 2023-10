Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege simbolic intitulat „2 Mai”, initiat de mai mulți parlamentari liberali, a fost depus la Camera Deputatilor și urmeaza sa intre in dezbatere in procedura de urgența. Este vorba despre o initiativa prin care se propune eliminarea posibilitatii suspendarii executarii pedepsei cu inchisoarea…

- O judecatoare din județul Suceava este acuzata de procurorii PICCJ de luare de mita, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații, complicitate la trafic de influența și deținere de droguri. Ea a fost reținuta, arata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.Potrivit…

- Celebrul sef al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, capturat in ianuarie dupa trei decenii de cand a fugit, a murit intr-un spital din centrul Italiei, a anuntat luni agentia de presa ANSA, informeaza News.ro.In varsta de 62 de ani, el suferea de cancer la colon pentru care a cerut tratament…

- Senatoarea Gabriela Crețu apreciaza ca Dumitru Buzatu, șeful CJ Vaslui reținut de DNA pentru luare de mita, și-a construit legal averea și ca nu se poate spune in cazul lui ca este bugetar, pentru ca deține o ferma.Dumitru Buzatu deține 14 case și terenuri in județele Vaslui și Suceava și doua mașini,…

- Declarația ca Suceava are „printre cele mai frumoase stații de transport public local comparativ cu alte orașe mari din Europa", facuta miercuri de primarul Ion Lungu, a starnit zambete ironice și comentarii acide, mai ales in randul celor care folosesc frecvent transportul in comun. Și ...

- Autorul accidentului de la Santimbru in care au murit trei oameni a vrut sa scape de pușcarie, instanța insa a decis altceva. Tanarul care, aflat sub influența alcoolului, a provocat accidentul rutier de la Santimbru in 27 august, in urma caruia trei tineri au decedat, ramane in arest preventiv dupa…

- Un nou proiect purtand marca USV, organizat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, a demarat luni, 24 iulie, și se va derula pe parcursul intregii saptamani. Este vorba despre școala de vara „Dezvoltarea ...

- Desi nu se poate lauda cu nivelul de notorietate al altor miliardari, precum Jack Ma sau Pony Ma, fondatorii Alibaba si Tencent, Zhong Shanshan a devenit intr-un timp relativ scurt unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Asia, cu o avere de a