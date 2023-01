Averea impresionantă a fraților Tate, care e pusă sub sechestru

Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15 masini de lux si 10 imobile – case si terenuri – detinute de fratii Tate in Romania. Lista autoturismelor de lux ridicate de DIICOT de la fratii Tate este impresionanta: trei autoturisme Porsche, doua BMW, doua Ferrari, un Aston Martin, un McLaren, un Lamborghini si cinci masini Mercedes. Fratii Andrew…