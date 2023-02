Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi, acuzati ca extrageau stimulatoare cardiace de la cadavre si le montau la pacienti.

- Apar detalii șocante despre acțiunea PICCJ-IGPR de vineri dimineața. Sunt percheziții in mai multe locații din Brașov, Iași și Neamț la persoane, firme, unitați medicale și un ONG intr-un dosar in care exista indicii ca medici ar fi efectuat mai multe intervenții chirurgicale cu incalcarea pricedurilor…