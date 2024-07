Stiri pe aceeasi tema

- Averea financiara a romanilor, evaluata la 300 miliarde de dolari, reprezenta 5,7% din averea financiara a regiunii Europei de Est in 2023, cunoscand o crestere anuala de 15,5% in perioada 2018-2023, potrivit celui de-al 24-lea raport privind averea globala, elaborat de Boston Consulting Group (BCG).

- Miliardarul Warren Buffett, președintele fondului Berkshire Hathaway și unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume, a anunțat ca și-a schimbat testamentul și a dat detalii despre modul in care averea sa de aproape 130 de miliarde de dolari va fi imparțita dupa moartea sa. Buffett, in varsta…

- Amazon va investi 10 miliarde de euro (10,75 miliarde de dolari) in Germania, pe masura ce cererea pentru serviciile sale cloud si bunurile de retail continua sa creasca in cea mai mare economie a Europei, a anuntat miercuri compania americana de tehnologie si comert online,

- Actionarul Michael Perry a declarat in procesul intentat la Delaware Chancery Court ca pretul actiunilor Tesla a scazut dupa ce cifrele din trimestrul al patrulea ale companiei au fost facute publice, pe 2 ianuarie 2023, si a sustinut ca Musk ”a beneficiat in mod necorespunzator” de un profit de aproximativ…

- In urma cu cinci ani, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, detinea o participatie la producatorul sau de cipuri in valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Dupa cresterea de joi a actiunilor companiei, care au atins un nivel record, participatia sa se ridica acum la peste 90 de miliarde de dolari, transmite…

- Intel se afla in discuții avansate pentru un acord cu Apollo Global Management in care acesta din urma ar urma sa furnizeze peste 11 miliarde de dolari pentru construcția unei fabrici in Irlanda.

- Uniunea Europeana a autorizat luni preluarea de catre compania japoneza Nippon Steel a US Steel, in valoare de 14,9 miliarde de dolari, atenuand ingrijorarile legate de concurența in urma unei tranzacții care a atras opoziția politica in Statele Unite, transmite Reuters. Foto: Facebook Aprobarea de…