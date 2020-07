Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a criticat duminica situația aparuta la o ședința PNL unde participanții nu au purtat maști de protecție așa cum cere legea, potrivit unei filmari care a ajuns in presa.„Guvernul PNL cere romanilor sa respecte regulile impuse de ei amenințandu-i cu amenzi, dar tocmai miniștrii și membrii…

- SPRIJIN… 200 de familii si persoane singure aflate in situatii dificile in urma unor incendii, inundatii sau cu probleme de sanatate grave urmeaza sa primeasca ajutoare de urgenta in valoare de peste 500.000 de lei din partea Guvernului Romaniei. Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi,…

- FCSB, prin Darius Olaru, a castigat, duminica, turneul fotbalistilor din Liga I la FIFA20 - eLiga I Player Challenge. Olaru l-a invins in finala pe Andrei Radu (Politehnica Iasi) cu 3-0. In semifinale, Olaru il invinsese pe Brian Stefan Fara (Dinamo) cu 4-3, in timp ce Radu a trecut de Kevin Boli (CFR…

- De asemenea, Rareș Bogdan i-a urat sanatate lui Marcel Ciolacu , chiar daca sunt adversari politici. „Inainte de orice, pentru ca eu sunt un crestin, indiferent daca ne certam sau ne batem cu domnul Ciolacu in spatiul politic, vreau sa ii urez foarte multa sanatate. Sa-i dea Dumnezeu sanatatea sa treaca…

- Ziarul Unirea La plimbare deși trebuia sa fie in izolare: Barbat din Sanpaul, judetul Cluj, prins de polițiști in trafic in Alba Iulia, deși ar fi trebuit sa se afle la domiciliul sau Un barbat din comuna Sanpaul, judetul Cluj a fost surprins de polițiști, in trafic in Alba Iulia, cu toate ca el ar…

- Participa toate cele 14 echipe din Liga 1 care se regasesc și in joc. In prima faza a competiției, cea a optimilor de finala, vor juca 12 formații, in timp ce Universitatea Craiova și Viitorul Constanța, caștigatoarele ultimelor doua ediții ale Cupei Romaniei, vor evolua direct din ”sferturi”. Mai multe…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu spune ca sunt „probleme uriașe in multe centre de dializa din Romania” și atrage atenția ca au murit zeci de pacienți dependenți de dializa in prima luna a pandemiei de coronavirus. Emanuel Ungureanu a reamintit, intr-un mesaj pe Facebook, ca avertizase Ministerul Sanatații…