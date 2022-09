Stiri pe aceeasi tema

- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Averea cumulata a gospodariilor din SUA a scazut cu un record de 6.100 de miliarde de dolari, la cel mai redus nivel din ultimul an, deoarece impactul evolutiei negative a preturilor actiunilor a depasit cu mult contributia castigurilor suplimentare aduse de valorile imobiliare, potrivit unui raport…

- Italia se bazeaza pe importuri pentru trei sferturi din consumul sau de energie, ceea ce o face vulnerabila la actuala criza energetica a Europei. Adresandu-se sambata la forumul anual de afaceri Ambrosetti, ministrul Economiei Daniele Franco a spus ca datoria mare a Italiei i-a redus marja de manevra…

- ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor…

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a inregistrat, in perioada aprilie-iunie 2022, cel mai semnificativ declin de la publicarea datelor, in 2001, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC.

- Datoria mondiala a crescut la un nou record record de aproape 300 de miliarde de dolari in al doilea trimestru, insa raportul datorie-PIB a scazut pentru prima data de la inceputul pandemiei, pe masura ce cresterea economica a revenit, a declarat, marti, Institutul de Finante Internationale (IIF). Continue…

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…