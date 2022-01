Stiri pe aceeasi tema

- Averea celor mai bogati zece oameni din lume s-a dublat de la inceputul pandemiei de coronavirus, arata organizatia de caritate Oxfam, intr-un document publicat luni sub titlul "Inegalitatea ucide".

- Cei mai bogati zece oameni din lume si-au dublat averea globala, ajungand la 1,5 miliarde de dolari de la inceputul pandemiei, in urma unei cresteri a preturilor actiunilor si a proprietatilor care a marit decalajul dintre bogati si saraci, potrivit unui raport al organizatiei non-profit Oxfam, citat…

- Cei mai bogați 10 magnați din domeniul tehnologiei din China au pierdut 80 de miliarde de dolari din averea combinata in 2021, potrivit Bloomberg Billionaires Index, pe fondul unor represiuni pe scara larga din partea autoritaților de reglementare chineze. Scaderea reprezinta aproape un sfert…

- Gigi Becali este printre cei mai bogați oameni din sportul romanesc, dar FCSB este numai o afacere.Patronul lui FCSB este pe locul 12 in topul celor mai bogați oameni din țara și pe 3 in cel al romanilor din sport. Averea ar fi estimata la 350-400 de milioane de euro, dar Cristi Borcea, finul sau, crede…

- Producție de mașini, IT, rețele de socializare și producție de haine, acestea sunt domeniile principale de activitate ale celor mai bogați oameni de pe mapamond, care au reușit sa-și creasca averile, in ciuda pandemiei de Covid-19. Anul 2021 a fost un an greu pentru omenire, dar nu și pentru cei mai…

- Presedintele Oracle Larry Ellison a deveni mai bogat decat co-fondatorii Google si se apropie de Bill Gates, dupa ce averea sa s-a marit la inchiderea tranzactiilor bursiere de vineri cu aproape 16 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Actiunile Oracle au crescut vineri cu 16%, dupa rezultatele…

- Actiunile Oracle au crescut vineri cu 16%, dupa rezultatele trimestriale peste asteptari raporte de companie. Ellison, cel mai mare actionat al Oracle, cu o participatie de 1,14 milioane de actiuni, are in prezent o avere de 135,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Cresterea actiunilor Oracle, a doua…

- Averea totala a miliardarilor din Rusia a crescut cu 145 de miliarde de dolari pâna acum în 2021, un salt de 30% fața de anul trecut, în contextul în care rușii de rând se confrunta cu una dintre cele mai severe crize inflaționiste din ultimii ani, relateaza The Moscow…