Averea câștigată de Pro TV cu show-ul „Românii au talent” Emisiunea „Romani au talent” nu va avea parte de un final de sezon cu participarea publicului din cauza pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, sezonul cu numarul 10 al emisiunii „Romanii au talent” pompeaza o gramada de bani in conturile Pro TV. Pro TV caștiga din reclamele difuzate in timpul show-ului cateva milioane de euro, anunța paginademedia.ro. „Incasarile au fost suplimentate cu un milion de euro și datorita edițiilor difuzate in reluare, a doua zi. Totalul incasarilor pe care le-a avut postul de televiziune au fost de aproximativ 3,5 milioane de euro. S-au incheiat, in același timp,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

