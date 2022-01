Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a dus lumea la extreme. Bogatii au devenit din ce in ce mai bogati, iar saracii au ramas cu mai putin. Pentru miliardari, 2021 a fost anul in care averile lor au urcat cel mai mult din istorie, arata Raportul inegalitatii globale.

- In 2021, miliardarii au inregistrat cea mai mare crestere a averii din istorie, conform raportului anual al Inegalitatii Globale, realizat de grupul de cercetare World Inequality Lab si citat de Fortune. Circa 520.000 de oameni care au cel putin 19 milioane de dolari – 0,01% din populatia…

- Cei mai bogați 10 magnați din domeniul tehnologiei din China au pierdut 80 de miliarde de dolari din averea combinata in 2021, potrivit Bloomberg Billionaires Index, pe fondul unor represiuni pe scara larga din partea autoritaților de reglementare chineze. Scaderea reprezinta aproape un sfert…

- Sectorul de curierat a cunoscut o creștere considerabila în decursul ultimilor 10 ani, iar în pandemie a accelerat la maxim, arata datele prezentate marți de Consiliul Concurenței în Raportul sau anual. Vorbim despre un volum de activitate de aproximativ 2,5 ori mai mare în 2020…

- Actiunile Oracle au crescut vineri cu 16%, dupa rezultatele trimestriale peste asteptari raporte de companie. Ellison, cel mai mare actionat al Oracle, cu o participatie de 1,14 milioane de actiuni, are in prezent o avere de 135,7 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Cresterea actiunilor Oracle, a doua…

- Autoritațile din Brașov se pregatesc de sarbatorile de iarna. Ca in fiecare an, in zona de centru a orașului și nu numai vor fi amplasate casuțe cu produse de sezon. Autoritațile fac apel la oameni sa se vaccineze pentru a evita noi cazuri grave și decese din cauza COVID-19. „Anul acesta Craciunul ajunge…

- Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul ACT) ''are nevoie de 23,4 miliarde de dolari pentru a veni in sprijinul tarilor cele mai expuse riscului si a le ajuta sa procure si sa desfasoare mijloace de lupta impotriva COVID-19 incepand de acum si pana in septembrie…

- Pandemia a umplut buzunarele bogaților americani. 1% au inregistrat caștiguri de peste 6.500 miliarde de dolari in timpul pandemiei de Covid-19, in timp ce 90% dintre toți cetațenii americani au caștigat, toți la un loc, 1.200 de miliarde de dolari, potrivit datelor Rezervei Federale, potrivit CNBC.…