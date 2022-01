Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, miliardarii au inregistrat cea mai mare crestere a averii din istorie, conform raportului anual al Inegalitatii Globale, realizat de grupul de cercetare World Inequality Lab si citat de Fortune. Circa 520.000 de oameni care au cel putin 19 milioane de dolari – 0,01% din populatia…

- Activele detinute de fondurile suverane de investitii si fondurile publice de pensii din intreaga lume au atins anul trecut un nivel record de 31.900 de miliarde de dolari, gratie cresterii actiunilor americane si pretului petrolului, iar investitiile facute de aceste fonduri au atins cel mai ridicat…

- Lungmetrajul "Spider-Man: No Way Home" a dominat box-office-ul nord-american de Craciun si a devenit in cel de-al doilea weekend al sau de proiectii primul film din era COVID-19 care a depasit pragul incasarilor de 1 miliard de dolari la nivel global, a anuntat duminica Exhibitor Relations, o companie…

- Mulți artiști au intampinat probleme imense in ultima perioada. Pandemia de coronavirus le-a pus bețe in roate cantareților, așa ca unele vedete s-au indreptat catre o alta cariera. Intre timp, Dan Bursuc a reușit sa iși rotunjeasca veniturile! Cați bani a caștigat Dan Bursuc in pandemie Artiștii au…

- Alimentul minune pe timp de pandemie. Pandemia de coronavirus a schimbat viața tuturor oamenilor, fie ca vorbim despre cei care au avut de suferit de pe urma bolii și au ramas cu plamanii afectați, ori de cei care deși nu s-au imbolnavit, stilul lor de a trai s-a schimbat radical.

- Pandemia nu a afectat prea mult vanzarile simigeriilor Luca, dupa cum se reflecta in incasari. Daca in 2019 lanțul de simigerii controlate de catre Tinervis Group a inregistrat o cifra de afaceri de 133,8 milioane lei (28.2 milioane euro), in 2020, incasarile au ajuns la 124,5 milioane lei (25.8 milioane…

- Pandemia a umplut buzunarele bogaților americani. 1% au inregistrat caștiguri de peste 6.500 miliarde de dolari in timpul pandemiei de Covid-19, in timp ce 90% dintre toți cetațenii americani au caștigat, toți la un loc, 1.200 de miliarde de dolari, potrivit datelor Rezervei Federale, potrivit CNBC.…

- Averea lui Elon Musk a ajuns la 220 de miliarde de dolari dupa ce a crescut cu 50 de miliarde de dolari anul acesta, cea mai semnificativa imbogatire. Fondatorul Tesla a fost declarat deja cel mai bogat om din lume, in fata principalului sau rival de proiecte si de afaceri, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.