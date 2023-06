Averea baronului PSD Ionel Arsene, verificată de ANI In luna mai a anului trecut, ANI anunta ca a constatat diferente intre averea si veniturile obtinute de fostul sef al Consiliului Județean Neamț, motiv pentru care s-a adresat instanței de judecata. Ionel Arsene a avut caștig de cauza in prima instanța, insa instituția nu a fost de acord și a contestat decizia magistraților, iar in cele din urma judecatorii au admis actiunea formulata de agentie. In luna martie a acestui an, Arsene a fost condamnat la șase ani și opt luni de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. El nu a ajuns insa in spatele gratiilor deoarece inainte de aflarea sentinței… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

