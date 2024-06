Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost luați in vizorul ANI. Un functionar public cu statut special din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, dar și un medic militar din Spitalul de Urgența „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” nu-și pot justifica averea. In cazul…

- Doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost luați in vizorul ANI. Un functionar public cu statut special din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, dar și un medic militar din Spitalul de Urgența „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” nu-și pot justifica averea. In cazul…

- ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 1,37 mil. lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre un funcționar al Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat o avere nejustificata și a sesizat organele de urmarire penala in cazul a lui Popovici Cosmin-Ovidiu Florian, de la Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Arad.

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 1.374.478 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Popovici Cosmin Ovidiu Florian, impreuna cu familia, in perioada exercitarii functiei publice cu statut special. Acesta este…

- ANI a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 1,37 mil. lei intre averea dobandita și veniturile realizate de catre ca un funcționar al Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad. „Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a depus declarația de avere și interese personale la Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2023. Potrivit datelor indicate, ultimul a obținut peste 54 de mii de lei lunar din salariul de deputat, compensații și alte surse. Ministrul a mai indicat…

- Marina Tauber, considerata mana dreapta a lui Șor, a depus declarația de avere și interese personale la Agenția Naționala de Integritate (ANI) pentru anul 2023. Potrivit datelor indicate in declarație, Tauber are in posesie și folosința mai multe bunuri de valoare obținute prin moștenire sau transmise…