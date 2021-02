Aventurile lui Peni Hill la un ziar din capitală Daca ati observat cu atentie, edilul nostru cauta in ultima vreme acele locuri din media unde nimeni nu-i pune intrebari incomode, astfel putand debita teorii si planuri de dezvoltare mai ceva decat la fosta sectie de debitare de la CUG, locul unde mai tarziu s-a facut Selgros. Printre multe altele, ipochimenul s-a imboldit singur sa spuna ca ne asteapta vremuri marete in Iasi, cu investitii peste investitii, pe orizontala si pe verticala, cu solutii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat joi investitii de 236,6 milioane lei pana in 2025 in modernizare si digitalizare, mare parte dintre acestea beneficiind de finantare printr-un credit de 200 milioane lei, de la EximBank, dar si prin bugetare proprie sau accesare de fonduri ne/rambursabile. “Compania…

- Inca un mare proiect din domeniul medical a fost initiat ieri. Ideea, mai veche, a primit primul impuls in sedinta de plen a Consiliului Judetean: "Se aproba realizarea obiectivului de investitii «Construirea si dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii lasi», in valoare totala estimata…

- Intr-o intalnire organizata de Colegiul Medicilor din Romania printr-un live pe Facebook , ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a punctat ca se trece la faza licitațiilor pentru proiectele tehnice in cazul celor trei spitale regionale din Moldova, Ardeal și Oltenia. Intrebat de moderatoarea emisiunii…

- Capitala se afla din nou in topul zonelor din Romania cu cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19, inregistrand 376 de cazuri. București este urmat de județul Timiș cu 245 de cazuri noi. Alte șapte județe inregistreaza peste 100 de cazuri noi de imbolnavire: Cluj, (198), Brașov (167), Maramureș…

- Vineri, Capitala inregistrase, pentru a treia zi consecutiv, mai puțin de 500 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Fusesera raportate pe 22 ianuarie doar 413 cazuri noi de COVID-19Tot vineri, alte șase județe raportasera peste 100 de cazuri. Vorbim despre Timiș - 166, Brașov - 148, Cluj -…

- Bucureștenii vor plati mai puțin pe factura la electricitate decat locuitorii din Cluj sau Iași dupa liberalizarea pieței, kilowatul in Capitala fiind cu aproximativ cu 6-7% mai ieftin decat in celelalte doua mari orașe ale Romaniei.

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in luna noiembrie de 176.472, in crestere cu 0,82% fata de luna octombrie, cand 175.033 de persoane au primit acest ajutor social. In luna noiembrie, 14.296 de beneficiari au fost suspendati de la plata, conform…

- Piața imobiliara nu a ținut cont de pandemie: prețurile apartamentelor au continuat sa creasca și in 2020. Orașele care au consemnat cele mai mari scumpiri la locuințe Piața imobiliara din Romania a inregistrat o evoluție pozitiva și in 2020, chiar daca economia s-a oprit din cauza pandemiei. Astfel,…