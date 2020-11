Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut doi barbați din Prahova, intr-un dosar de camata in instrumentarea caruia marți au avut loc descinderi, la Valenii de Munte și Teișani. "Din cercetari au rezultat indicii ca, in perioada 2016 - noiembrie 2020, persoana banuita ar fi imprumutat diferite sume de bani unor…

- F. T. Astazi, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, impreuna cu luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale, au efectuat doua percheziții, in Valenii de Munte și in comuna Teișani, la o persoana banuita de lipsire de libertate in mod ilegal,…

- F. T. In cursul nopții de 10 spre 11 octombrie a.c., in jurul orei 01:00, polițiștii sinaieni au tras pe dreapta un sofer, care s-a dovedit ca era din Berceni. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Prahova, „la solicitarea oamenilor legii de a prezenta permisul de conducere, s-a constatat ca acesta…

- In Prahova – zeci de metri cubi de lemn confiscati F. T. In perioada 11 – 17 septembrie a.c., polițiști si reprezentanti ai directiilor silvice din tara au desfașurat, la nivel national, peste 700 de controale pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lemnului, precum…

- 28 de copii și angajați ai centrului de plasament din Valenii de Munte, județul Prahova, sunt infectați cu noul coronavirus. La centrul de plasament, in ultimele 24 de ore au mai venit cinci rezultate pozitive: patru la angajați și unul la un copil, relateaza Mediafax.Citește și: Premierul…

