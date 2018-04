Freealize anunța ca din 27 aprilie va lansa in cinematografe filmul de animație pentru copii AVENTURI FARA PERECHE/ODDSOCKEATERS, in varianta dublata și subtitrata in limba romana. Nu exista casa din care sa nu dispara șosete. Se spune ca ne ratacim singuri una dintre șosete și ramanem cu perechea desperecheata. Dar adevarul e altul. Se pare ca șosetele nu dispar așa, pur și simplu, ci sunt mancate de niște creaturi mici și haioase, pe care noi, oamenii, nu le putem vedea. Orice pereche de șosete e pe gustul lor, atata timp cat respecta regula de baza: sa manance doar o șoseta dintr-o pereche.…