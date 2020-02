Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Raileanu (16 ani), eleva in clasa a X-a la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” din Galati, este unul dintre cei mai promitatori tineri graficieni din Romania. Tanara se distinge prin talentul unic de a face ilustratii dupa celebrele benzi desenate japoneze, fiind rasplatita recent cu premiul…

- Andreea Nan (16 ani), eleva in clasa a X-a la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” din Galati, este pasionata de Psihologie si Stiintele Juridice, dar recent a decis sa isi puna in valoare una dintre marile sale pasiuni: desenul.

- Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” Targoviște a fost selectat sa participe la evenimentul „Your Europe, Your Say!”, aflat la a 11-a Post-ul C. N. „Ienachița Vacarescu” singura școala din Romania care participa la Bruxelles, la evenimentul „Your Europe, Your Say!” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ministrul Muncii Violetei Alexandru a declarat, intr-un interviu pentru AGEPRES, ca statul a esuat in activitatea de conectare a cererii de forta de munca cu oferta, punctand insa ca nu exista o problema grava a lipsei de forta de munca, in contextul in care, recent, demitarul a adoptat o Hotarare…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres.Primul…

- Patru restaurante din Craiova se afla in topul celor mai bune localuri de pe cinci continente, iar in 2019 au fost incluse in ghidul culinar Gault&Millau, un ghid gastronomic international rezent in peste 25 de tari ale lumii.Unul dintre cele cinci restaurante incluse in ghidul culinar…

- Cristian Mihai Pop are 32 de ani și locuiește in Cluj-Napoca. Este violonist și fotograf de teatru, iar in cea mai mare parte a timpului este livrator la foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, parte a grupului internațional Delivery Hero. ...

- Respectand tradiția proiectului „Doneaza sange! Fii erou!”, in perioada 9-13 decembrie 2019 organizam o noua campanie naționala de donare de sange la Cluj-Napoca, prin care incercam sa creștem numarul de donatori de sange actual. In același timp in alte 10 centre universitare din Romania campaniile…