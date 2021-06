Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au raportat azi 994 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din puțin peste 14.000 de teste. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 94 de decese (49 barbați și 45 femei). In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.170, iar dintre…

- Semifinalele Ligii Naționale de baschet feminin se desfașoara pe principiul „cel mai bun din cinci partide", iar primele doua meciuri s-au disputat pe terenul formației mai bine clasata la finalul sezonului regulat. Miercuri și joi, 21-22 aprilie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe și la Sala „LPS"…

- Etapa a doua a play-off-ului Ligii I de fotbal a inceput miercuri, 21 aprilie, cu partidele FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, prin golurile marcate de albanezul Realdo Fili – in minutul 12, pentru gazde – respectiv Andrei Ivan, in minutul 80 și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – CFR Cluj 0-1, prin reușita…

- Evenimentul destinat celor care se afla in cautarea unui loc de munca a ajuns astazi și la Targu Mureș, unde toți cei care vor sa se angajeze pot intra in contact direct cu firmele ce cauta personal. Targul de cariere are loc online, pana la ora 18, iar pe langa discuțiile cu angajatorii, participanții…

- Clasata pe locul secund in seria C a Diviziei A la handbal masculin, la egalitate de puncte cu liderul Szejke Odorheiu Secuiesc, formația CSM Sighișoara a avut la sfarșitul saptamanii o noua tentativa de promovare in elita handbalului masculin din Romania. Echipa antrenorului Sorin Mureșan a pierdut…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a stabilit un regulament pe baza caruia va permite vizitarea bolnavilor COVID-19 aflati in stare critica. Managerul institutiei, Nagy Andras Robert, a declarat miercuri ca accesul rudelor sau apartinatorilor se va putea face doar cu programare…

- Cinci noi linii de vaccinare anti-COVID-19 vor fi infiintate luna aceasta in trei orase din judetul Covasna, a anuntat, azi, conducerea Directiei de Sanatate Publica. Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, aceste linii vor deveni operationale in cadrul centrelor deja existente in localitatile…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare Cod galben de precipitații mixte in urma carora apare poleiul. Avertizarea este valabila pe parcursul dimineții in diferite zone din județele Covasna, Brașov și Harghita, relateaza mediafax. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune…