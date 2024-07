Aventura penală a unui bărbat din Alba, terminată cu un accident rutier: A furat o mașină și a condus-o beat și fără permis Aventura penala a unui barbat din Alba, terminata cu un accident rutier: A furat o mașina și a condus-o beat și fara permis Un barbat care a furat un autoturism și s-a urcat beat și fara permis la volanul mașinii a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Alba. Barbatul este din Abrud, iar toata aventura sa penala s-a incheiat cu un accident rutier. Mai exact a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu autoturismul furat. […] Citește Aventura penala a unui barbat din Alba, terminata cu un accident rutier: A furat o mașina și a condus-o beat și fara permis in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

