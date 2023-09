Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii de pe malul romanesc al Dunarii traiesc clipe de cosmar. De cateva zile sunt martorii atacurilor cu drone din porturile maritime Ismail si Chilia Noua. Noapte de noapte, dronele lovesc depozitele de cereale intr-un zgomot infernal.

- O barca de agrement din Romania cu doi barbați la bord, tata și fiu, a eșuat in dimineața zilei de joi, 7 septembrie 2023, pe malul ucrainean, la aproximativ doi kilometri vest de satul Tatanir.

- Un satean roman se teme de riscul ca o drona sa se rataceasca de peste granița ucraineana. Un barbat din Plauru, județul Tulcea, a declarat pentru Reuters ca nu se simte in siguranța pe malul romanesc al Dunarii.

- In timp ce pescuia, marti, pe malul romanesc al Dunarii, apicultorul Gabi Popescu a putut vedea barje care incarcau cereale in portul fluvial ucrainean Izmail, la o zi dupa ce Rusia a lansat, in cursul noptii, al treilea atac impotriva infrastructurii portuare. Atacul a zdruncinat ferestrele din satul…

