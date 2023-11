Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Ce echipe intra in cursa pentru ultima șansa. Votul s-a dat cu carțile pe fața, insa o alegere complet neprevazuta a destabilizat totul.

- Dupa o ediție plina de provocari, luni seara, 6 noiembrie 2023, s-a aflat care sunt echipele care merg direct in Ecuador. Misiunile concurenților au fost din ce in ce mai dificile. Anunțul facut de prezentatoarea reality-show-ului, Irina Fodor. Cine a caștigat imunitate. Cursa pentru imunitate și bilet…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- Intrecerea mondiala este ultima șansa pentru echipele „tricolore” de a prinde un bilet la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Gimnastica din Romania a avut un an agitat, cu demisii și reveniri, cu decizii controversate in ceea ce privește alegerea antrenorilor, dar acum a ajuns in fața marelui…