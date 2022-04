Școala a inceput deja construcția unei noi cladiri de 2.500 mp, care cuprinde 15 sali de clasa și un Science Hub cu 3 laboratoare de Biologie, Chimie și Fizica. Noua cladire are o capacitate de pana la 420 de elevi și va fi inaugurata in august anul acesta. In data de 5 mai, ora 9.30, […] The post Avenor College investește 4 mil. euro in extinderea campusului pentru elevii de gimnaziu și liceu first appeared on Suceava News Online .