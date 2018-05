Stiri pe aceeasi tema

- Pelicula Marvel, regizat de fratii Joe si Anthony Russo, a costat intre 300 si 400 de milioane de dolari, iar in weekendul de lansare a incasat numai in Statele Unite peste 250 de milioane de dolari. Estimarile au fost facute de Exhibitor Relations (box office), iar reusita este cu atat mai surprinzatoare…

- Marvel a incasat in acest weekend doar in America de Nord peste 250 milioane de dolari din 4,474 locații diferite. Acest lucru declara faptul ca “Avengers:Infinity War” a avut cel mai puternic debut din toate timpurile. “Avengers” au depașit deja “Star Wars: The force awakens”, care a strans la debut…

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter."Avengers:…

- "Avengers: Infinity War" ar putea aduna in America de Nord nu mai putin de 240 de milioane de dolari in primul weekend de lansare, la mica distanta de recordul de 248 de milioane de dolari stabilit de "Star Wars: The Force Awakens". Compania Disney este ceva mai prudenta si sugereaza o lansare interna…

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter.

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter. "Avengers: Infinity…

- ''Avengers: Infinity War'' ajunge in cinematografele americane in acest sfarsit de saptamana cu intentia hotarata de a deveni una dintre cele mai mari lansari din istorie, cu tinta de a strange incasari de peste 200 de milioane de dolari, cifra pe care au atins-o la debut doar cinci…

- Filmul “Black Panther” a depașit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din intreaga lume, scriu ce de la BBC. Este a 5-a producție Marvel cu super-eroi care reușește aceasta performanța. Cu o distributie de actori afro-americani, in frunte cu Chadwick Boseman, “Black Panther” poarta…