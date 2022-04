Deși s-a anunțat intrarea in exploatare a zacamantului uriaș de gaze de la Caragele, județul Buzau, inca din 2020, Ministerul Energiei a tot amanat investițiile, ultima data avansata fiind 2024. Fostul director general al Romgaz ne spune ca, in perioada mandatului sau, au fost amplasate 15 sonde de explorare intr-un singur an și ca, dupa […] The post Avem zacaminte uriașe de gaze, dar au oprit exploatarea first appeared on Ziarul National .